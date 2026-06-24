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Нефть Brent подешевела до $75,14 за баррель

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение днем в среду и находятся вблизи минимумов с начала марта на фоне признаков восстановления поставок через Ормузский пролив.

Августовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:40 по московскому времени торгуются по $75,14 за баррель, на $1,94 (2,52%) ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $1,77 (2,42%), до $71,44 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил накануне, что в понедельник через Ормузский пролив прошло уже 19 млн баррелей нефти.

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Международная морская организация ООН (IMO) сообщила, что начнет эвакуацию тысяч моряков, оказавшихся в затруднительном положении в Персидском заливе. "Мы обеспечили необходимые гарантии безопасности и тщательно проверили условия для безопасного судоходства, чтобы поддержать эти операции", - говорится в заявлении генерального секретаря IMO Арсенио Домингеса.

Центр морской безопасности Омана объявил, что правительство этой страны и IMO организуют маршрут для движения судов по Ормузскому проливу. В сообщении центра также отмечается, что султанат выступает за свободу навигации и против взимания пошлин за проход судов.

"Появились первые обнадеживающие признаки увеличения активности танкеров", - отметил аналитик KCM Trade Тим Уотерер. По его словам, трейдеры учитывают в котировках более широкий сценарий, предполагающий возвращение иранской нефти на мировой рынок и нормализацию судоходства в Ормузском проливе.

"Если санкции будут ослаблены, иранское производство и экспорт могут относительно быстро увеличиться, учитывая значительные объемы нефти, хранящейся на танкерах. Речь, скорее, пойдет о неделях, а не о месяцах", - добавил эксперт.

Между тем инвестиционный директор Siebert Financial Марк Малек полагает, что трейдеры слишком оптимистично оценивают перспективы окончательного урегулирования конфликта между США и Ираном. "Рынки слишком уверены в благоприятном исходе и не учитывают в полной мере риски, связанные с нерешенными ядерными вопросами и разногласиями по поводу инспекций", - написал он.

Во вторник американский президент заявил, что Иран дал согласие на инспекции на объектах его ядерной программы. В Тегеране опровергли это заявление.

Позднее в среду участники рынка будут анализировать официальные данные по коммерческим запасам нефти в США. Они будут опубликованы в 17:30 по Москве.

нефть
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