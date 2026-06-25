Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в мае вырос на 9 млрд руб.

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в мае 2026 года увеличился на 9 млрд рублей, или на 0,9%, до 1 трлн 29 млрд рублей, сообщается на сайте ЦБ РФ.

В январе-мае 2026 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ вырос на 21 млрд рублей, или на 2,1%, с 1 трлн 8 млрд рублей на 1 января.

Объем рынка ОФЗ в мае увеличился на 516 млрд рублей, или на 1,6%, до 32 трлн 561 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 июня осталась на уровне 3,2%, как и месяцем ранее.

В 2025 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 85 млрд рублей, или на 9,3%, с 915 млрд рублей после снижения в 2024 году на 568 млрд рублей (на 38,3%), в 2023 году - на 495 млрд рублей (25%) и в 2022 году - на 1 трлн 104 млрд рублей (35,8%).