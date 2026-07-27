Инвестиции нерезидентов в ОФЗ в июне сократились на 49 млрд рублей, до 980 млрд рублей

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в июне 2026 года уменьшился на 49 млрд рублей, или на 4,8%, до 980 млрд рублей, сообщает сайт Банка России.

В январе-июне 2026 года объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ снизился на 28 млрд рублей, или на 2,8%, с 1 трлн 8 млрд рублей на 1 января.

Объем рынка ОФЗ в июне увеличился на 403 млрд рублей, или на 1,2%, до 32 трлн 964 млрд рублей.

Доля нерезидентов в ОФЗ на 1 июля сократилась до 3,0% с 3,2% на 1 июня.

В 2025 году объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ увеличился на 85 млрд рублей, или на 9,3%, с 915 млрд рублей после снижения в 2024 году на 568 млрд рублей (на 38,3%), в 2023 году - на 495 млрд рублей (25%) и в 2022 году - на 1 трлн 104 млрд рублей (35,8%).