Поиск

Главный экономист ЕЦБ допустил очередное повышение основных процентных ставок

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) может вновь повысить основные процентные ставки, несмотря на позитивные новости о подписании меморандума между США и Ираном, заявил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.

На прошлой неделе ЕЦБ ожидаемо увеличил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. В частности, ставка по депозитам теперь составляет 2,25% годовых. Регулятор также повысил прогноз инфляции в еврозоне на текущий год до 3% с ранее ожидавшихся 2,6%.

Решение было принято до новостей о том, что Иран и США достигли договоренности, которая позволит завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив. С тех пор цены на энергоносители упали, но Лейн отметил, что они пока не вернулись на довоенный уровень.

"Решение о дальнейшем повышении ставок или их сохранении на прежнем уровне будет зависеть от поступающих данных", - сказал Лейн.

ЕЦБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Финляндия ужесточает условия получения гражданства

NYT сообщила, что судоходство в Ормузском проливе все еще не возобновилось

Канада ввела санкции против российских бирж

 Канада ввела санкции против российских бирж

Лидеры G7 высказались за усиление санкций против РФ, в том числе в нефтяной сфере

Трамп считает, что Сирия может лучше Израиля справиться с "Хезболлой"

Трамп заявил, что будет делать все возможное для украинского урегулирования

 Трамп заявил, что будет делать все возможное для украинского урегулирования

Состояние 500 богатейших людей мира за день выросло на рекордные $336 млрд на новостях

 Состояние 500 богатейших людей мира за день выросло на рекордные $336 млрд на новостях

В Европе опасаются отстранения Трампом от переговоров по Украине

 В Европе опасаются отстранения Трампом от переговоров по Украине

Brent подешевела до $82,78 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 16 июня
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2693 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9943 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов