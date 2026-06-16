Главный экономист ЕЦБ допустил очередное повышение основных процентных ставок

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) может вновь повысить основные процентные ставки, несмотря на позитивные новости о подписании меморандума между США и Ираном, заявил главный экономист ЕЦБ Филип Лейн.

На прошлой неделе ЕЦБ ожидаемо увеличил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов. В частности, ставка по депозитам теперь составляет 2,25% годовых. Регулятор также повысил прогноз инфляции в еврозоне на текущий год до 3% с ранее ожидавшихся 2,6%.

Решение было принято до новостей о том, что Иран и США достигли договоренности, которая позволит завершить боевые действия на Ближнем Востоке и восстановить движение судов через Ормузский пролив. С тех пор цены на энергоносители упали, но Лейн отметил, что они пока не вернулись на довоенный уровень.

"Решение о дальнейшем повышении ставок или их сохранении на прежнем уровне будет зависеть от поступающих данных", - сказал Лейн.