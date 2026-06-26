Brent подешевела до $71,64 за баррель

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Нефть дешевеет более чем на 4% и завершает неделю резким снижением на фоне быстрого увеличения поставок топлива через Ормузский пролив.

К 18:40 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $3,62 (4,81%) до $71,64 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $3,23 (4,49%), до $68,69 за баррель.

С начала недели стоимость Brent упала на 11%, WTI - на 9%.

"Судя по всему, на рынке преобладает мнение, что в ближайшее время предложение нефти превысит спрос на нее", - отмечает аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco в пятницу возобновила отгрузку топлива с терминала Рас-Танура, не работавшего почти четыре месяца, показывают данные LSEG. Два супертанкера уже загружаются нефтью на терминале, еще один стоит в очереди. Каждый из этих танкеров способен перевозить 2 млн баррелей нефти.

По оценкам Bloomberg, экспорт нефти из стран Персидского залива достиг 75% довоенного уровня.

"Мы наблюдаем масштабные распродажи на рынке, поскольку трейдеры видят увеличение потоков нефти из стран Персидского залива, тогда как Китай пока не начал наращивать закупки", - говорит аналитик Sparta Commodities Джун Го.