Решение о запрете экспорта ДТ пока не принято, мониторинг продолжится

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Решение о запрете на экспорт дизельного топлива не было принято по итогам прошедшего в пятницу совещания о ситуации на топливном рынке у вице-премьера РФ Александра Новака, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с итогами встречи.

В начале недели, когда Новак доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что анализируется возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива, источники рассказывали о том, что рассматривалось введение запрета до конца июля, и соответствующий проект постановления был подготовлен. Однако затем был взят тайм-аут на принятие решения примерно на неделю.

В пятницу планировалось обсудить введение запрета, и решение было отложено. "Решили понаблюдать за ситуацией", - говорит один из собеседников "Интерфакса".