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Губернатор Подмосковья назвал ситуацию на АЗС контролируемой

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В Подмосковье ситуация с бензином на заправках контролируемая, власти делают все возможное, чтобы она нормализовалась в ближайшее время, заявил "Интерфаксу" губернатор региона Андрей Воробьев.

"Ситуация контролируемая. Очереди есть, но мы работаем вместе с правительством над тем, чтобы все прошло штатно. Мы делаем все, чтобы (ситуация - ИФ) нормализовалась", - ответил он на вопрос, как он оценивает ситуацию с бензином на заправках в Московской области.

На вопрос, удастся ли этого добиться в ближайшее время, губернатор ответил: "Делаем всё для этого".

Андрей Воробьев Подмосковье Московская область
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