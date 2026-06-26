SpaceX хочет запустить сотового оператора на базе Starlink

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американская SpaceX планирует предоставлять американским потребителям услуги мобильной связи через дочерний Starlink, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

SpaceX уже предоставляет такой сервис через T-Mobile, которая использует спутники Starlink для покрытия отдаленных районов. Теперь же компания Илона Маска рассматривает возможность запуска собственного розничного продукта Starlink и может развернуть в США наземную мобильную сеть, заявила инвесторам в ходе roadshow перед IPO президент SpaceX Гвинн Шотвелл, по словам источников.

В сентябре прошлого года SpaceX купила у EchoStar лицензии на частоты для Starlink на $17 млрд, а в ноябре докупила еще на $2,6 млрд. Это позволит космическому гиганту быстро развернуть надежный и доступный сервис, обеспечивающий прямую связь со спутниковой сетью для владельцев обычных сотовых телефонов, сообщает Reuters и отмечает, что благодаря этому у компании может появиться возможность напрямую конкурировать с "большой тройкой" американских мобильных операторов - Verizon, AT&T и T-Mobile.

Starlink - один из ключевых активов SpaceX. Число абонентов спутникового сервиса превышает 10 млн.