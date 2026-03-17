В группировке Starlink стало больше 10 тысяч интернет-спутников

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Количественный состав орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink превысил 10 тысяч действующих спутников, по данным компании-разработчика SpaceX.

На сегодняшний день с учетом выведенной на орбиту во вторник очередной группы аппаратов количество действующих спутников составило 10 020 аппаратов.

Всего с мая 2019 года в рамках проекта Starlink SpaceX запустила уже более 11,5 тыс. интернет-спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Только с начала 2026 года компания вывела на орбиту 728 спутников Starlink с помощью 27 ракет Falcon 9.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч аппаратов для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Сейчас сеть Starlink покрывает 160 стран и территорий мира, обеспечивая высокоскоростным интернетом более 10 млн активных клиентов.