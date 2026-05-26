American Airlines начнет предоставлять доступ к Wi-Fi через Starlink на своих рейсах

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - American Airlines Group Inc. заключила соглашение с сервисом спутникового интернета Starlink (входит в SpaceX), который будет обеспечивать работу бортового Wi-Fi на ее рейсах.

Как говорится в сообщении авиакомпании, она установит оборудование Starlink более чем на 500 узкофюзеляжных самолетах из своего парка с начала 2027 года.

Ранее в этом году American Airlines начала предоставлять услугу бесплатного доступа к Wi-Fi для участников своей программы лояльности с использованием других спутниковых интернет-провайдеров.

Быстрый и бесплатный доступ к Wi-Fi становится обязательным элементом сервиса для авиакомпаний, и Starlink является одним из ведущих поставщиков таких услуг, пишет The Wall Street Journal. Среди его клиентов - United Airlines Holdings Inc., Southwest Airlines Co. и Alaska Air Group Inc.

В то же время Delta Air Lines Inc. недавно объявила о планах использовать спутниковый интернет Amazon.com Inc. на своих рейсах.