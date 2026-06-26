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Lufthansa может остановить эксплуатацию до 40 самолетов из-за нехватки горючего

Lufthansa может остановить эксплуатацию до 40 самолетов из-за нехватки горючего
Фото: Florian Wiegand/picture alliance via Getty Images

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Германская авиакомпания Lufthansa готовится приостановить эксплуатацию до 40 самолетов в связи с нехваткой горючего, пишет Spiegel.

Об этом, по сведениям газеты, сообщил персоналу главный исполнительный директор Карстен Шпор, отметив значительное ухудшение ситуации с топливом.

По словам CEO, у руководства компании есть два экстренных плана действий, предполагающих "приземление" до 40 самолетов в случае чрезвычайных обстоятельств.

Тем не менее окончательного решения не принято. "Сегодня мы просто решили определить пакеты (мер - ИФ)", - сказал Шпор.

По информации Spiegel, эксплуатация будет приостановлена не раньше, чем с июля. Не исключено, что она будет отложена до зимы, а начало лета - в связи с большим количеством проданных билетов - практически не затронет.

Карстен Шпор Lufthansa Германия
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