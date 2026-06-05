Росавиация не видит дефицита авиатоплива

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Росавиация на данный момент не видит дефицита авиакеросина, ситуация с топливообеспечением авиакомпаний находится под контролем, сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров.

"Дефицита (керосина - ИФ) не наблюдаем. Держим ситуацию на контроле", - сказал Ядров журналистам в кулуарах ПМЭФ-2026.

Правительство РФ с 1 июня ввело временный запрет на экспорт авиакеросина. Ограничения будут действовать пять месяцев - до 30 ноября. Цель принятого решения - "обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", отмечали в пресс-службе кабмина.

Дефицит авиакеросина в России в настоящее время отсутствует, говорил ранее глава Минтранса Андрей Никитин. Группа "Аэрофлот" обеспечена топливом по всей своей маршрутной сети, при этом отмечает рост затрат по этой статье на 7% в годовом сравнении, заявлял гендиректор компании Сергей Александровский.