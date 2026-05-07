В ЕК объяснили отмену рейсов авиакомпаниями высокими ценами на топливо

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Возникающие отмены рейсов авиакомпаниями вызваны не нехваткой авиационного топлива, а высокими ценами на него, заявила в четверг официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен.

"Важно делать различие между нехваткой горючего и вопросом цен на топливо. Сейчас компании принимают решения в зависимости от цен на горючее, увеличивают стоимость билетов и т.д. Отмена некоторых рейсов связана с высокой ценой на топливо, а не нехваткой авиационного горючего", - сказала пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Она подтвердила позицию ЕК о необходимости компенсаций пассажирам при отмене рейсов из-за высоких цен на горючее. Это, по ее словам, среди прочего будет изложено в директивных рекомендациях Еврокомиссии по авиатранспорту, которые предполагается опубликовать в пятницу. Они включат объяснение прав авиапассажиров и то, как авиакомпании могут интерпретировать существующие на данный момент правила.

Директивные рекомендации по авиатранспорту, которые ЕК планирует опубликовать в пятницу, не будут выдвигать новых правил.

"Важный элемент: мы не будем предлагать новых инструкций или чего-то подобного. Речь идет о том, чтобы объяснить, как интерпретировать нынешние законодательные рамки в том, что касается авиационного сектора в контексте ситуации с кризисом на Ближнем Востоке и его последствиями для энергетической отрасли", - сказала Итконен.