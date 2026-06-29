Трамп заявил, что цены на нефть стали ниже, чем до начала иранского кризиса

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что цены на нефть стали ниже, чем это было до начала кризиса с Ираном.

"Нефть WTI - $69, и цена продолжает снижаться. Это меньше, чем было до начала денуклеаризации Ирана", - написал он в Truth Social.

Ранее в июне Трамп положительно оценивал экономическую обстановку, которую, по его мнению, можно видеть после подписания американо-иранского меморандума о взаимопонимании.

США и Израиль начали совместную операцию против Ирана 28 февраля.

17 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов.