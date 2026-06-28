Поиск

Минэнерго РФ пока не рекомендовало запрет на экспорт дизтоплива

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Необходимости вводить запрет на экспорт дизельного топлива из РФ пока нет - такую оценку дало министерство энергетики на прошедшем в пятницу штабе о ситуации на топливном рынке, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

При этом он отметил, что вопрос будет снова рассмотрен на аналогичном совещании в понедельник.

"Мы на последнем штабе (26 июля - ИФ) рассматривали этот вопрос (о запрете экспорта дизтоплива из России - ИФ). Пока рекомендация Минэнерго в том, чтобы не запрещать экспорт дизеля. Будем рассматривать это в постоянном режиме. В очередной раз посмотрим в понедельник", - сказал вице-премьер.

Минэнерго РФ Александр Новак
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Новак заявил, что норматив биржевых продаж бензина снизят до 10%, решение принято

Нулевая ставка импортной пошлины на бензин будет продлена

 Нулевая ставка импортной пошлины на бензин будет продлена

Новак заявил об экспорте бензина в объемах, не наносящих вреда внутреннему рынку

Минэнерго РФ пока не рекомендовало запрет на экспорт дизтоплива

Иран и ОАЭ возобновили торговые операции

Новак поручил проработать алгоритмы обеспечения АПК топливом

 Новак поручил проработать алгоритмы обеспечения АПК топливом

Оман предупредил Европу о вероятном введении платы за проход по Ормузскому проливу

 Оман предупредил Европу о вероятном введении платы за проход по Ормузскому проливу

Трамп пригрозил странам Европы пошлинами в 100% на все товары за налог на цифровые услуги

Курс рубля к юаню обновил минимум с начала апреля

 Курс рубля к юаню обновил минимум с начала апреля

Brent подешевела до $71,64 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10156 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2867 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов