Минэнерго РФ пока не рекомендовало запрет на экспорт дизтоплива

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Необходимости вводить запрет на экспорт дизельного топлива из РФ пока нет - такую оценку дало министерство энергетики на прошедшем в пятницу штабе о ситуации на топливном рынке, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

При этом он отметил, что вопрос будет снова рассмотрен на аналогичном совещании в понедельник.

"Мы на последнем штабе (26 июля - ИФ) рассматривали этот вопрос (о запрете экспорта дизтоплива из России - ИФ). Пока рекомендация Минэнерго в том, чтобы не запрещать экспорт дизеля. Будем рассматривать это в постоянном режиме. В очередной раз посмотрим в понедельник", - сказал вице-премьер.