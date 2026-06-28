Новак заявил, что норматив биржевых продаж бензина снизят до 10%, решение принято

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Решение о снижение норматива продаж бензина на Петербургской бирже с 15% до 10% от общего объема производства уже принято, оно направлено для стабилизации ситуации на торгах, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Это решение мы обсуждали на штабе, и это - одна из мер, в том числе направленных для стабилизации ситуации на биржевом рынке. Уже с 15% до 10% снижен (норматив биржевых продаж бензина - ИФ). И также принято решение на бирже ограничить шаг по колебаниям цены в размере не более 0,01% от каждой сделки. Это тоже стабилизирует ситуацию с ценами на бирже", - сказал он.

Ранее несколько источников "Интерфакса" сообщали, что высвободившиеся в результате принятия меры объемы бензина предполагается направить для обеспечения сельхозпроизводителей и социально значимых потребителей.

Норматив для дизельного топлива, который составляет 16%, менять не планируется, говорил один из собеседников агентства.