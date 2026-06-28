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Новак заявил об экспорте бензина в объемах, не наносящих вреда внутреннему рынку

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российские компании продолжают поставки бензина за рубеж в рамках межправительственных соглашений без ущерба для потребностей внутреннего рынка, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"По межправсоглашениям пока у нас нет запрета. В данном случае мы каждый раз вместе с нашими партнерами, с которыми заключены такие соглашения, смотрим текущую ситуацию, потребности и обеспечение потребностей в таком же минимальном объеме для того, чтобы были обеспечены потребности внутреннего рынка", - сказал Новак.

Александр Новак
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