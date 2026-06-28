Нулевая ставка импортной пошлины на бензин будет продлена

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Нулевая ставка ввозных пошлин на бензин будет продлена, российские власти уже направили соответствующие документы в Евразийскую экономическую комиссию, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"На следующей неделе эти решения должны быть приняты", - сказал он.

Как сообщалось, правительство РФ в целях защиты внутреннего топливного рынка в октябре прошлого года обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов. Мера действует до 30 июня 2026 года.

Ранее предложение о ее продлении поддержал Минфин РФ.

Похожая мера в настоящее время действует в странах ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия). При этом она распространена и на другие сорта светлых нефтепродуктов: помимо моторного бензина, под беспошлинный ввоз из третьих стран попадают топливо для реактивных двигателей, дизельное топливо, судовое топливо и прочие газойли.

По всем этим видам топлива ставка импортной пошлины ранее составляла 5%.

Льготы действуют до 30 июня 2026 года включительно. Несколько дней назад замминистра торговли и интеграции Казахстана Жанель Кушукова сообщила, что готовится их продление.