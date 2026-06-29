Минтранс представит законопроект о ветхом флоте в июле

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Минтранс планирует представить законопроект о "ветхом" флоте в июле, сообщил директор департамента госполитики в области морского и внутреннего водного транспорта министерства Виталий Клюев.

"Мы сейчас инициировали внутриведомственное согласование (законопроекта - ИФ), полагаю, через неделе две он будет опубликован на портале regulation.gov.ru для всеобщего публичного обсуждения. В июле проект закона точно выйдет в свет", - сказал он.

По словам чиновника, в законопроекте предлагается запретить "иностранному флагу" возрастом 50 лет и более заходить в российские порты. Иностранные же суда возрастом свыше 30 лет должны будут предоставлять ежегодные подтверждения соответствия всем применимым нормам, выданные российской организацией - предполагается, что это будет Российский морской регистр судоходства.

Говоря про российские суда, Клюев отметил что флот возрастом 50 лет и более с определений даты (условно - с 2030 года) с переходным периодом в пять лет должен будет выведен из эксплуатации при условии замещения. Эта задача, по его словам, лежит на Минпромторге.

"А суда старше 30 и 40 лет - разные подходы к ним немного - будут подвергаться более тщательному и более частому освидетельствованию. Плюс пересматриваются механизмы стимулирования. Во-первых, вовлекается терминал. Он должен нести ответственность за то, что судно, которое к нему пришвартовалось, отвечает всем мерам безопасности. Во-вторых - и фрахтователь должен нести ответственность за то, что нанял судно, которое полностью соответствует всем требованиям", - сообщил Клюев.

Также по его словам предлагается пересмотреть некоторые положения статьи 121 Речного кодекса (ответственность судовладельца за вред, причиненный имуществу физических лиц или юридических лиц, в том числе загрязнением с судна нефтью и другими веществами, а также за вред, причиненный инфраструктурам речного порта, морского порта (в случае плавания судна в акватории морского порта), инфраструктуре внутренних водных путей).

Объем финансирования программы обновления "ветхого" флота возрастом свыше 40 лет оценивается более чем в 300 млрд рублей. По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, речь идет об обновлении в основном речного флота и судов класса "река-море". Завод "Красное Сормово" (Нижний Новгород, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию", ОСК) рассматривается как основная верфь, которая может получить заказ под обновление флота.

ОСК в 2025 году предложила ограничить работу "ветхого" флота и проработать меры поддержки для его обновления.