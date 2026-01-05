В РФ прорабатывают программу льготного лизинга судов под замену ветхого флота с участием ФНБ

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Объем финансирования программы льготного лизинга гражданских судов в РФ в 2026-2028 гг. составит 43,6 млрд рублей, дополнительно правительство прорабатывает новую программу под замену "ветхого" флота с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

По его словам, программа льготного лизинга является эффективным механизмом для обновления российского гражданского флота. "Планируется, что за счет этого инструмента будет профинансировано строительство порядка 50 судов. Помимо этого, в 2026 году предусмотрено 5 млрд рублей на поддержку реализации действующей программы лизинга гражданских судов водного транспорта ГТЛК. Это позволит профинансировать строительство 40 пассажирских судов", - напомнил Мантуров. "Дополнительно, чтобы стимулировать обновление "ветхого флота", прорабатываются предложения по параметрам отдельной программы, в том числе необходимый объем средств ФНБ на ее реализацию", - отметил он.

Как сообщалось, в конце лета 2025 года по итогам совещания у Мантурова и вице-премьера РФ Виталия Савельева Минтрансу, Минпромторгу, Минэнерго и Минэкономразвития России было поручено сформировать и выверить совместно с грузоотправителями реестр судов, попадающих "под списание" и требующих замену в последующие годы, и исходя из его объема сформировать предложения по продлению и расширению программы льготного лизинга гражданских судов. Минтранс осенью сообщал, что, по его оценкам, до 2030 года потребуется замена 1 714 судов.