Глава Минтранса допустил работу флота до износа корпуса судна при проверках и страховке

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Российские суда при наличии страховки и проведении своевременных обследований могут продолжать работу до наступления физического износа корпуса судна, считает глава Минтранса Андрей Никитин.

"Наша позиция в правительство направлена о том, что мы говорим о нормах безопасности, если российское судно проходит соответствующее обследование своевременно, имеет страховки, оно будет работать до тех пор, пока у него физический износ не наступит корпуса судна.... подход только такой для российского флота", - сказал Никитин в Совете Федерации, отвечая на вопрос о возможности исключения рыболовецких судов из ограничений по сроку эксплуатации.

"Министерство транспорта РФ отвечает за безопасность судоходства. Любые ограничения, которые вводятся или могут вводиться, они касаются требований безопасности, требований проверок соответствующих, своевременных, износа судов и так далее. Но волюнтаристски их устанавливать для российского флота, я подчеркну, на уровне там 35-40 лет...", - отметил министр.

Ограничение эксплуатации рыбопромысловых судов по критериям возраста нецелесообразно, сообщали ранее в Росрыболовстве. О негативных последствиях ввода ограничений эксплуатации судов-бункеровщиков по критериям возраста также предупреждали участники российского рынка бункеровочных услуг. Бункеровщики указывали на необходимость доработки подготовленного Минтрансом РФ законопроекта, предусматривающего жесткие административные ограничения на эксплуатацию судов по возрастному критерию и введение запрета на заход в морские порты судов возрастом старше 40 лет.

Год назад "Объединенная судостроительная корпорация" предложила властям ограничить работу "ветхого" флота и проработать меры поддержки для его обновления.