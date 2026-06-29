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Brent остается в плюсе и торгуется у $72,5 за баррель

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе в понедельник после очередной эскалации напряженности на Ближнем Востоке в минувшие выходные.

США и Иран вновь обменялись ударами, что показало хрупкость достигнутого ими перемирия. Американские вооруженные силы нанесли удары по иранским целям в районе Ормузского пролива после того как Тегеран атаковал ряд проходивших через него судов. Вслед за этим Иран ударил по военным базам США в Кувейте и Бахрейне.

Позднее стало известно, что Вашингтон и Тегеран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохе во вторник 30 июня.

К 15:05 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,46 (0,64%) до $72,45 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,66 (0,95%), до $69,89 за баррель.

Цены на нефть держатся у минимумов с конца февраля. На прошлой неделе Brent подешевела на 10,6%, WTI - на 9% благодаря быстрому увеличению поставок топлива через Ормузский пролив. Ближневосточные производители продолжают отгрузку нефти и СПГ, несмотря на последние атаки на суда в проливе, по данным LSEG.

Brent WTI Иран США LSEG Ормузский пролив
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