Brent подорожала до $72,21 за баррель

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Нефть умеренно дорожает в понедельник на фоне очередной эскалации напряженности на Ближнем Востоке в выходные.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени составляет $72,21 за баррель, что на $0,22 (0,31%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $3,27 (4,3%), до $71,99 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,63 (0,91%), до $69,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $2,69 (3,7%), до $69,23 за баррель.

На прошлой неделе Brent подешевела на 10,6%, WTI - на 9% благодаря быстрому увеличению поставок топлива через Ормузский пролив. Однако в выходные США и Иран вновь обменялись ударами, что показало хрупкость достигнутого ими перемирия. Движение танкеров через Ормузский пролив снова замедлилось после атаки Ирана на суда, в том числе, на танкер, связанный с Катаром.

Вооруженные силы США вслед за этим нанесли удары по иранским целям в районе пролива, а Тегеран атаковал американские военные базы в Кувейте и Бахрейне.

"Множество рисков для нефтяного рынка сохраняется. Тем не менее, трейдеры, кажется, фокусируются на том, что продолжение восстановления поставок сырья будет означать для глобального баланса спроса и предложения", - отмечают аналитики ING.

"Такое спокойствие выглядит странным, и явно создает значительный риск роста цен в случае, если восстановление поставок окажется медленным", - говорится в обзоре ING.

Нефтяные котировки опустились с максимумов, зафиксированных в начале сессии в понедельник, после появления информации о том, что США и Иран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение технических переговоров в столице Катара Дохе во вторник. Стоимость Brent ранее поднималась до $73,39 за баррель, WTI - до $70,85 за баррель.