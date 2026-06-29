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Brent подорожала до $73,07 за баррель

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок заметно растут вечером в понедельник на фоне геополитической неопределенности.

К 18:48 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (1,50%) до $73,07 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времен дорожали на бирже NYMEX на $1,38 (1,99%), до $70,61 за баррель.

Очередной обмен ударами между США и Ираном подчеркнул хрупкость их перемирия. Американские вооруженные силы атаковали иранские цели в районе Ормузского пролива, после того как Тегеран обстрелял ряд проходивших через него судов. Вслед за этим Иран ударил по военным базам США в Кувейте и Бахрейне.

Позднее стало известно, что Вашингтон и Тегеран договорились прекратить обмен ударами и согласовали проведение переговоров в столице Катара Дохе во вторник.

От США на переговоры поедут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, сообщил Белый дом.

Brent WTI Иран США Катар
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