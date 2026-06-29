Матвиенко встревожена ростом коммерческой задолженности регионов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Рост коммерческой задолженности регионов вызывает обеспокоенность, нужно подумать над централизованным механизмом заимствования для субъектов по ставкам, как для федерального центра, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Недавно мы одобрили инициированный президентом важный правительственный закон, который позволяет перенести срок погашения части задолженности по бюджетным кредитам с 2025 на 2030 год. Это важная поддержка регионов. Вместе с тем вызывает обеспокоенность наметившийся рост коммерческой задолженности субъектов Федерации", - сказала она.

По ее словам, конечно, всегда приоритетнее закрывать реальную потребность регионов бюджетными кредитами, но в тех случаях, когда это невозможно, важно хотя бы не допускать большую переплату по процентам.

"Скажем, вот регионы и муниципалитеты занимают средства дороже, чем Минфин России. Бюджеты регионов - это всегда гарантированный возврат. Здесь риски меньше, чем, скажем, кредитование бизнеса. Возможно, стоит подумать над централизованным механизмом заимствования для регионов по ставкам, как для федерального центра", - предложила спикер.

По ее мнению, это позволило бы субъектам сэкономить на процентах, а Минфину обеспечить дополнительный механизм контроля за коммерческими заимствованиями только в самых крайних, действительно обоснованных случаях.

"Есть целый ряд регионов, где ситуация тревожная по бюджетам. Поэтому и Минфин это понимает, и мы, что надо в ручном режиме проводить донастройку региональных бюджетов, чтобы не допускать ухудшения ситуации", - отметила Матвиенко.