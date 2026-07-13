Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление", предложил перенести сроки выплат платежей регионов по бюджетным кредитам. Он сказал это на встрече с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым.

По его словам, ситуация с бюджетом в регионах достаточно сложная, доходы формируются неравномерно, в ряде регионов бюджеты являются дефицитными.

"Ранее правительство Российской Федерации с помощью бюджетных кредитов перекрывало эти проблемы для того, чтобы регионы могли стабильно выстраивать свою бюджетную политику, включая выполнение национальных проектов, инвестиционных проектов, развитие промышленности, экономики и так далее. Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому мы с правительством Российской Федерации обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах. Это в общей сумме где-то около 300 миллиардов рублей на три года", - сказал Собянин.

Он выразил надежду на то, что правительство поддержит эти начинания, и добавил, что данная инициатива будет обсуждаться на уровне президента.

"Конечно, необходимо будет выходить для этого решения на уровень президента Российской Федерации. Я думаю, что этот вопрос будет в недалеком будущем обсуждаться", - сказал Собянин.

Шуваев и Королев отметили, что такое предложение очень помогло бы регионам.

"Действительно, есть проблематика с возвратом бюджетных кредитов, которые в Тверской области, конечно же, есть. Очевидно, что в настоящее время кредитоваться на коммерческой основе недопустимо таким субъектам, которые являются дотационными. И здесь очень важно было бы, чтобы появилось решение, которое позволило бы нам проблему с бюджетными кредитами некоторым образом решить", - сказал врио губернатора Тверской области.

Сроки погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам, которые наступают в 2027-29 годах, предлагается перенести на 2031-33 годы, сообщила пресс-служба мэрии столицы. Это позволит на ближайшие три года сохранить в регионах порядка 300 млрд рублей бюджетных средств и направить их на инвестиции и реализацию других первоочередных задач.