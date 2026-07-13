Поиск

Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление", предложил перенести сроки выплат платежей регионов по бюджетным кредитам. Он сказал это на встрече с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым.

По его словам, ситуация с бюджетом в регионах достаточно сложная, доходы формируются неравномерно, в ряде регионов бюджеты являются дефицитными.

"Ранее правительство Российской Федерации с помощью бюджетных кредитов перекрывало эти проблемы для того, чтобы регионы могли стабильно выстраивать свою бюджетную политику, включая выполнение национальных проектов, инвестиционных проектов, развитие промышленности, экономики и так далее. Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому мы с правительством Российской Федерации обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах. Это в общей сумме где-то около 300 миллиардов рублей на три года", - сказал Собянин.

Он выразил надежду на то, что правительство поддержит эти начинания, и добавил, что данная инициатива будет обсуждаться на уровне президента.

"Конечно, необходимо будет выходить для этого решения на уровень президента Российской Федерации. Я думаю, что этот вопрос будет в недалеком будущем обсуждаться", - сказал Собянин.

Шуваев и Королев отметили, что такое предложение очень помогло бы регионам.

"Действительно, есть проблематика с возвратом бюджетных кредитов, которые в Тверской области, конечно же, есть. Очевидно, что в настоящее время кредитоваться на коммерческой основе недопустимо таким субъектам, которые являются дотационными. И здесь очень важно было бы, чтобы появилось решение, которое позволило бы нам проблему с бюджетными кредитами некоторым образом решить", - сказал врио губернатора Тверской области.

Сроки погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам, которые наступают в 2027-29 годах, предлагается перенести на 2031-33 годы, сообщила пресс-служба мэрии столицы. Это позволит на ближайшие три года сохранить в регионах порядка 300 млрд рублей бюджетных средств и направить их на инвестиции и реализацию других первоочередных задач.

Госсовет Сергей Собянин Москва Александр Шуваев Виталий Королев Белгородская область Тверская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Средняя цена литра дизтоплива в Москве превысила 80 рублей

 Средняя цена литра дизтоплива в Москве превысила 80 рублей

Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам

Профицит внешней торговли РФ в январе-мае вырос на 13,6%, до $52,3 млрд

РФ передала локальные активы Akzo Nobel в управление той же компании, что и "дочку" Rockwool

 РФ передала локальные активы Akzo Nobel в управление той же компании, что и "дочку" Rockwool

Нефть дорожает из-за эскалации на Ближнем Востоке, Brent у $78,6 за баррель

Глава VW заявил о возможности более разумных решений, чем закрытие заводов

Шохин уверен, что реакция ЦБ на рост цен на топливо не должна быть "лобовой"

 Шохин уверен, что реакция ЦБ на рост цен на топливо не должна быть "лобовой"

Нефть Brent подорожала до $79,3 за баррель

Ирак, США и Сирия планируют вновь запустить нефтепровод из Киркука в Банияс в обход Ормуза

Минэнерго подтвердило достаточность запасов топлива для АПК
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3072 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10494 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 448 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 86 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов