Поиск

Погашение части долга регионов по бюджетным кредитам предложено перенести на 2030 г.

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предлагает перенести на 2030 год погашение части задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, которая приходится на 2026 год.

Норма содержится в поправках в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты (N1254383-8), документ размещен в электронной базе данных парламента в понедельник.

Сейчас одна треть задолженности регионов по бюджетным кредитам гасится исходя из действовавших на 1 марта 2024 г. графиков погашения в период с 2026 по 2036 год включительно. За пользование средствами взимается плата в размере 0,1% годовых, начисляемая на остаток задолженности.

Согласно поправкам, та часть этой задолженности, которую регионы должны погасить в 2026 году, переносится на 2030 год. Таким образом, в 2026 году соответствующие платежи с субъектов РФ взиматься не будут.

Кроме того, правительство РФ предлагает в 2026 г. провести эксперимент по предоставлению регионам бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета с коротким сроком возврата - не позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором кредит предоставлен. Согласно поправкам, провести такой эксперимент вправе будет Федеральное казначейство, в порядке, который установит правительство. Плата за пользование кредитом устанавливается в размере 0,1% годовых.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Правительство решило направить прибыль "РусГидро" в 2023-2029 гг. на инвестпрограмму

"Газпром" нарастил экспорт в Узбекистан на 15%, поставки в КНР выросли вопреки сокращению рынка

 "Газпром" нарастил экспорт в Узбекистан на 15%, поставки в КНР выросли вопреки сокращению рынка

"Газпром" восстановил в прибыли 100 млрд руб. невостребованных иностранцами дивидендов

Повторные торги по Рижскому вокзалу в Москве не состоялись из-за отсутствия заявок

 Повторные торги по Рижскому вокзалу в Москве не состоялись из-за отсутствия заявок

ПМЭФ-2026: всадники нового инвестиционного цикла

Введение техсбора на электронику в РФ переносится с сентября на 1 декабря

 Введение техсбора на электронику в РФ переносится с сентября на 1 декабря

Brent подорожала на 4,54%, до $97,32 за баррель

 Brent подорожала на 4,54%, до $97,32 за баррель

Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года

 Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года

Россия в 2025 г. увеличила экспорт агротехнологий примерно на треть, до $16 млрд

Квота ОПЕК+ по добыче нефти в июле вырастет на 188 тыс. б/с

 Квота ОПЕК+ по добыче нефти в июле вырастет на 188 тыс. б/с
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2538 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9806 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов