Погашение части долга регионов по бюджетным кредитам предложено перенести на 2030 г.

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который предлагает перенести на 2030 год погашение части задолженности субъектов РФ по бюджетным кредитам, которая приходится на 2026 год.

Норма содержится в поправках в Бюджетный кодекс и отдельные законодательные акты (N1254383-8), документ размещен в электронной базе данных парламента в понедельник.

Сейчас одна треть задолженности регионов по бюджетным кредитам гасится исходя из действовавших на 1 марта 2024 г. графиков погашения в период с 2026 по 2036 год включительно. За пользование средствами взимается плата в размере 0,1% годовых, начисляемая на остаток задолженности.

Согласно поправкам, та часть этой задолженности, которую регионы должны погасить в 2026 году, переносится на 2030 год. Таким образом, в 2026 году соответствующие платежи с субъектов РФ взиматься не будут.

Кроме того, правительство РФ предлагает в 2026 г. провести эксперимент по предоставлению регионам бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета с коротким сроком возврата - не позднее пяти рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором кредит предоставлен. Согласно поправкам, провести такой эксперимент вправе будет Федеральное казначейство, в порядке, который установит правительство. Плата за пользование кредитом устанавливается в размере 0,1% годовых.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.