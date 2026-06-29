Минторг США сохранил пошлины на фосфорные удобрения из России

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Министерство торговли США решило сохранить компенсационные пошлины на фосфорные удобрения из России. По итогам начатого весной пересмотра ведомство пришло к выводу, что отмена пошлин приведет к возобновлению субсидируемого импорта фосфорных удобрений на рынок США.

Как говорится в материалах Минторга, актуальная ставка для "ЕвроХима" определена на уровне 24,11%, для "ФосАгро" - 14,64%, для остальных российских поставщиков - 16,64%.

США ввели пошлины на фосфорные удобрения из России, а также Марокко в апреле 2021 года сроком на 5 лет. Расследование было начато по обращению крупнейшего в США производителя фосфатов - Mosaic. Компания утверждала, что "большие объемы несправедливо субсидируемого импорта из России и Марокко" наносят ущерб ее бизнесу.

Весной 2026 года Министерство торговли США приступило к пересмотру пошлин (sunset review - пересмотр в связи с истечением срока действия). Американский производитель фосфорных удобрений Mosaic и агрохолдинг Simplot предоставили ведомству свои отзывы, тогда как ни российские власти, ни заинтересованные компании с российской стороны не обозначили свою позицию. Поэтому пересмотр проводился в ускоренном режиме.

Результаты пересмотра пошлин в отношении марокканской OCP пока не опубликованы. Американские сенаторы призывали отменить их на фоне роста цен на удобрения из-за кризиса на Ближнем Востоке.