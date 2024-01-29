Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Минторг США снизил пошлины на фосфорсодержащие удобрения из России

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Министерство торговли США снизило компенсационные пошлины на фосфорсодержащие удобрения из России, следует из сообщения ведомства.

Новая ставка пошлины для "ФосАгро" составляет 14,3%, для "ЕвроХима" - 23,77%, для остальных российских экспортеров - 16,3%. Решение вступает в силу в понедельник, 29 января.

Ставки скорректированы в соответствии с постановлением суда по международной торговле США от 19 января.

Компенсационные пошлины на импорт в США фосфорных удобрений из России и Марокко были введены весной 2021 года после расследования, начатого по обращению крупнейшего в стране производителя фосфатов - Mosaic. Ставка для "ФосАгро" составляла 9,19%, для "ЕвроХима" - 47,05%, для остальных российских производителей - 17,2%.

Осенью 2023 года Минторг США повысил ставку компенсационной пошлины для "ФосАгро" до 28,5%.

США ФосАгро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 января

Проиранская группировка взяла ответственность за удары по базам США в Иордании и Сирии

ЕС создаст проблемы в экономике Венгрии в случае отказа Будапешта поддержать помощь Киеву

ЕС создаст проблемы в экономике Венгрии в случае отказа Будапешта поддержать помощь Киеву

Пхеньян заявил об успешном испытании запущенных с подлодки крылатых ракет

Финляндии предстоит второй тур президентских выборов

Финляндии предстоит второй тур президентских выборов

В Аммане заявили, что военная база США была атакована не с территории Иордании

Что произошло за день: воскресенье, 28 января

Трое военных США погибли в результате атаки беспилотников в Иордании

Трое военных США погибли в результате атаки беспилотников в Иордании

Лукашенко призвал Украину и страны Балтии работать с Россией и Белоруссией

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из ЭКОВАС

Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из ЭКОВАС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });