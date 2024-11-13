США снизили компенсационную пошлину на фосфорные удобрения "ФосАгро" до 18,21%

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Министерство торговли США в результате административного пересмотра снизило ставку компенсационной пошлины на импорт фосфорных удобрений "ФосАгро" до 18,21%, говорится в материалах ведомства.

Это окончательные результаты расследования, которое охватывало период с 1 января по 31 декабря 2022 года.

При этом ставка компенсационной пошлины для марокканской OCP была повышена до 16,81%. Предварительный размер ставки для OCP, опубликованный в мае, составлял 14,21%.

Утвержденные ставки будут применяться ретроспективно по отношению к импорту компаний на рынок США в 2022 году. Также по ним таможня США будет собирать с импортеров денежные депозиты с настоящего времени и до как минимум 2026 года (до следующего административного пересмотра), уточнила пресс-служба OCP.

Марокканский производитель фосфатов обсуждает подачу апелляции на это решение, отмечая, что по-прежнему не видит оснований для действия пошлин на свои поставки в США.

В ноябре 2023 года Минторг США по итогам административного пересмотра за период с с 1 января по 31 декабря 2021 года повысил ставку компенсационной пошлины на импорт фосфорных удобрений "ФосАгро" с 9,19% до 28,5%. Ставка для OCP была снижена с 19,97% до 2,12%.

Пошлины на импорт фосфорных удобрений из России и Марокко были введены весной 2021 года по итогам расследования, начатого по обращению крупнейшего в США производителя фосфатов - Mosaic. Компания утверждала, что "большие объемы несправедливо субсидируемого импорта из России и Марокко" наносят ущерб ее бизнесу.

Марокко - крупнейший поставщик фосфатов на рынок США. Россия до начала расследования была на втором месте. По данным за 2019 год объем импорта фосфорсодержащих удобрений из Марокко в США составил $0,7 млрд (более 2 млн тонн), из России - $0,3 млрд (почти 0,8 млн тонн).

Доля США в продажах "ФосАгро", по данным компании, не превышала 5% выручки.

Фермеры США с самого начала добивались снижения пошлин. Национальная ассоциация производителей кукурузы (National Corn Growers Association, NCGA) отмечала, что решение привело к дефициту фосфорных удобрений на рынке США и резкому росту цен на них. В заявлении NCGA говорилось, что снижение пошлин на продукцию Mosaic позволит уменьшить финансовую нагрузку на фермеров.