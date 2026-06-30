Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2025 г. в размере 37,64 руб. на акцию

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры Сбербанка на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды за 2025 год в размере 37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию, говорится в сообщении кредитной организации.

Всего на выплату дивидендов может быть направлено 850,2 млрд рублей, что составляет 50,5% чистой прибыли по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) или 49,8% чистой прибыли по МСФО за 2025 год.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 20 июля 2026 года.

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО за год при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%.

Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета СПОД на 8,4% - до 1,694 трлн рублей, с учетом СПОД - на 8,2% - до 1,683 трлн рублей. Чистая прибыль группы по МСФО в 2025 году выросла на 7,9% - до 1,706 трлн рублей.

По итогам 2024 года Сбербанк выплатил дивиденды в размере 34,84 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на эти цели направлено 786,9 млрд рублей (50,6% чистой прибыли по РСБУ со СПОД и 49,8% чистой прибыли по МСФО за 2024 год).

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.

Акционеры Сбербанка также избрали членов наблюдательного совета, в его состав вошло 14 человек, половину из которых составляют независимые директора. Персональный состав набсовета банк не раскрыл.

Ранее сообщалось, что в список кандидатов для избрания в набсовет Сбербанка вошли: в качестве представителей от РФ - заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, вице-премьер Александр Новак, министр финансов Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев, а также глава Сбербанка Герман Греф, его первый заместитель Александр Ведяхин, председатель набсовета "Московской биржи" Сергей Швецов, декан экономического факультета МГУ им. Ломоносова Александр Аузан, ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова, профессор кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ Ирина Шиткина, президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, ректор "Сколтеха" Александр Кулешов, президент МФТИ Николай Кудрявцев, бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян.