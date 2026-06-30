ВТБ в 2027-2029 годах может вернуться к дивидендам на уровне 50% от чистой прибыли

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ВТБ рассчитывает в новом стратегическом цикле вернуться в 50%-й выплате дивидендов, заявил глава банка Андрей Костин, выступая на годовом собрании акционеров.

Наблюдательный совет ВТБ в мае рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды в размере 25% от чистой прибыли за 2025 год (502,1 млрд рублей), что соответствует 125,5 млрд рублей. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 9,71 рубля.

"Мы рассчитываем в течение нового стратегического периода 2027-2029 годов прийти к уровню 50% от чистой прибыли, что также будет способствовать росту привлекательности акций ВТБ", - сказал Костин.

По итогам 2024 года ВТБ выплатил дивиденды в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, что составило 50% чистой прибыли по МСФО за 2024 год (275,8 млрд рублей).

Костин заявил, что новая стратегия развития группы будет представлена в начале 2027 года.

Он назвал четыре фактора роста инвестиционной привлекательности акций ВТБ: стабильная и органическая генерация капитала, упрощение структуры капитала, намерение поддерживать привлекательный уровень дивидендной доходности и партнерство с Wildberries.

"Для финансировании партнерства мы делаем новую допэмиссию. Я убежден в том, что допэмиссия не просто не размывает акционерную стоимость, а наоборот, создает дополнительную акционерную стоимость как для существующих, так и для новых акционеров. Хочу подчеркнуть, что дополнительный капитал нужен не для текущего выполнения нормативов и не для выплаты дивидендов, а именно для финансирования новых проектов партнерства и создания дополнительной акционерной стоимости", - заявил глава ВТБ.

Костин объявил на собрании, что ВТБ со следующего года запускает масштабную розничную повестку, расширяя партнерства с крупнейшими компаниями страны.

В числе других направлений, которые группа будет развивать в новом стратегическом цикле, - международные расчеты, поддержка государства и активное развитие технологий.