Позиция Сбера по периодичности выплаты дивидендов раз в год не изменилась

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сбербанк по-прежнему не планирует менять периодичность дивидендных выплат, переходить на квартальные или полугодовые платежи, заявила старший управляющий директор - руководитель дирекции инвестиционной экспертизы банка Анастасия Белянина.

"С учётом той волатильности, которую мы видим, было принято решение всё-таки пока остаться в годовом цикле выплат дивидендов и принимать решение ближе к середине года, когда мы понимаем, какие заложены тренды, как мы проходим этот год", - сообщила Белянина в ходе вебинара для акционеров Сбера.

Она напомнила, что при обсуждении вопроса о выплате дивидендов основной акцент делается на достаточности капитала. "Капитал нам нужен как раз для того, чтобы обеспечивать устойчивость бизнеса, надёжность бизнеса вне зависимости от того, в каких внешних условиях мы работаем", - отметила топ-менеджер Сбера.

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО за год при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%.

Сбербанк сейчас выплачивает дивиденды один раз в год.

Наблюдательный совет Сбербанка ранее рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 2025 год в размере 37,64 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акцию.

Всего на выплату дивидендов может быть направлено 850,2 млрд рублей, что составляет 50,5% от чистой прибыли по РСБУ с учетом событий после отчетной даты (СПОД) или 49,8% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.

