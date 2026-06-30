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Песков подтвердил обсуждение с другими странами возможного импорта нефтепродуктов

Закупки возможны, если удастся договориться о цене, добавил он

Песков подтвердил обсуждение с другими странами возможного импорта нефтепродуктов
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Россия осуществляет контакты с другими странами относительно возможного импорта нефтепродуктов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"По понятным причинам мы не будем об этом говорить. Контакты осуществляются" , - ответил он на вопрос, из каких стран может быть налажен импорт нефтепродуктов.

"Если будут достигнуты договоренности по приемлемым ценам, то это будет происходить. Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка, нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос", - отметил представитель Кремля.

Он отметил, что вице-премьер Александр Новак "в ручном режиме" ежедневно занимается ситуацией на рынке топлива и переадресовал в аппарат Новака вопрос, правда ли правительство рассматривает понижение стандарта выпускаемого топлива до "Евро-2".

Дмитрий Песков Александр Новак правительство
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