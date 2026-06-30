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SAS заказала самолеты Airbus более чем на $10 млрд

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Scandinavian Airlines (SAS) сообщила, что приобретет до 40 широкофюзеляжных самолетов у европейской аэрокосмической корпорации Airbus.

Это "представляет собой самый дорогой заказ на самолеты, когда-либо размещенный SAS, с общей каталожной ценой более $10 млрд", отметил авиаперевозчик.

"Эти инвестиции представляют собой наиболее значительную модернизацию флота SAS за последние десятилетия, обеспечивая существенное улучшение топливной эффективности, шумовых характеристик и качества обслуживания клиентов", - заявила авиакомпания.

SAS была основана в 1946 году за счет объединения национальных авиаперевозчиков Дании, Норвегии и Швеции. Авиакомпания испытывала финансовые трудности из-за конкуренции с лоукостерами, а также в связи с падением спроса на путешествия во время пандемии COVID-19. Два года назад SAS вышла из процедуры банкротства, по итогам которой ей удалось реструктурировать долг более чем на $2 млрд.

В 2025 году SAS получила операционную прибыль в размере 3 млрд шведских крон ($308,5 млн) по сравнению с убытком в размере 2,1 млрд крон годом ранее.

Авиакомпания планирует к 2030 году значительно расширить свой основной хаб - аэропорт Копенгагена, что позволит создать около 25 тыс. рабочих мест и принесет 25 млрд датских крон ($3,8 млрд) в бюджет Дании.

Оь аш ет

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Airbus SAS COVID-19 Дания Норвегия Швеция
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