Поиск

Airbus в апреле сократила поставки самолетов на 16%, с начала года - на 5,7%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Европейский авиастроительный концерн Airbus в апреле поставил 67 самолетов 39 клиентам по всему миру, сообщается на сайте компании.

Это на 16% меньше показателя за тот же месяц 2025 года.

В январе-апреле компания отправила 57 покупателям 181 лайнер, что на 5,7% меньше поставок за аналогичный период 2025 года.

Чистый объем заказов Airbus с начала текущего года составил 405 самолетов.

Целевой показатель поставок Airbus на этот год составляет около 870 самолетов, однако компания установила его до начала конфликта на Ближнем Востоке. В данный момент мировая авиационная отрасль переживает сложный период, поскольку цены на топливо растут и многие авиакомпании сокращают полетные программы из-за военных действий в регионе.

Airbus
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Профицит внешней торговли РФ в январе-марте снизился на 18%, до $25,3 млрд

Закон о защите от БПЛА нефтегазовых платформ на Каспии прошел III чтение

Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

 Индия запросила у США продление разрешения на закупку нефти у РФ

Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

 Xpeng ведет переговоры с Volkswagen о покупке завода в Европе

"АвтоВАЗ" возобновил работу после майского корпоративного отпуска

Продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале упали вдвое

 Продажи российской дорожно-строительной техники в I квартале упали вдвое

В Конгрессе сообщили, что проект "Золотой купол" может обойтись США в $1,2 трлн

ЦБ повысил прогноз дефицита ликвидности банков до 2,4-3,6 трлн рублей из-за спроса на наличные

Открытое горение ликвидировано на ЛПДС "Транснефти" в Башкирии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9378 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2184 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 164 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов