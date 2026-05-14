Airbus в апреле сократила поставки самолетов на 16%, с начала года - на 5,7%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Европейский авиастроительный концерн Airbus в апреле поставил 67 самолетов 39 клиентам по всему миру, сообщается на сайте компании.

Это на 16% меньше показателя за тот же месяц 2025 года.

В январе-апреле компания отправила 57 покупателям 181 лайнер, что на 5,7% меньше поставок за аналогичный период 2025 года.

Чистый объем заказов Airbus с начала текущего года составил 405 самолетов.

Целевой показатель поставок Airbus на этот год составляет около 870 самолетов, однако компания установила его до начала конфликта на Ближнем Востоке. В данный момент мировая авиационная отрасль переживает сложный период, поскольку цены на топливо растут и многие авиакомпании сокращают полетные программы из-за военных действий в регионе.