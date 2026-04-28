ЕК одобрила создание совместного предприятия Airbus и Air France

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Европейская комиссия (ЕК) объявила во вторник, что одобрила создание совместного предприятия Airbus и Air France в соответствии с регламентом ЕС.

В пресс-релизе ЕК сообщается, что речь идет о совместном предприятии между Airbus SAS, контролируемой Airbus SE ("Airbus") из Нидерландов, и Société Air France, контролируемой Air France-KLM S.A. ("Air France") из Франции.

ЕК пришла к выводу, что соглашение в основном касается объединения предложений двух предприятий по техническому обслуживанию компонентов для авиакомпаний, использующих самолеты A350 по всему миру. Еврокомиссия считает, что данная сделка не вызовет опасений относительно возможного нарушения правил конкуренции, учитывая ее ограниченное влияние на конкуренцию на рынках, где компании ведут свою деятельность.

"Совместное предприятие продолжит конкурировать с несколькими заслуживающими доверия конкурентами, включая других производителей компонентов и поставщиков услуг по техническому обслуживанию компонентов для самолетов A350, а также с авиакомпаниями, осуществляющими ремонт компонентов, используемых в их собственном флоте", - заключила ЕК.