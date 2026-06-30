Костин заявил, что РФ не намерена отдавать контроль или вносить деньги в капитал ВТБ

Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Теоретически возможность новых допэмиссий ВТБ после размещения, которое проводится для финансирования сделки с группой Wildberries-Russ (РВБ), существует, но она ограничена лимитом в виде контрольной доли государства, заявил глава банка Андрей Костин.

"Что касается размытия, то мы тут ограничены, у нас есть еще резерв (в виде превышения реальной госдоли над минимально допустимой - ИФ), но государство не собирается отдавать контроль, поэтому доля государства должна быть 50% плюс 1 акция. Государство не собирается денег вносить в капитал (поддерживая тем самым размер своей доли в случае размещения новых выпусков акций - ИФ), мы еще можем, конечно, делать допэмиссии, но они именно ограничены вот этим пределом, который сегодня существует", - заявил глава ВТБ Андрей Костин, отвечая на вопрос акционеров в ходе собрания, на котором, в частности, утверждаются параметры допэмиссии для сделки с РВБ.

Максимальный объем нового выпуска установлен как раз с учетом лимита госдоли в 50%+1 акция, но менеджмент ВТБ уже заявлял, что он может быть размещен не полностью.