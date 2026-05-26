ВТБ приобретет 5% дочернего банка Wildberries-Russ с возможностью наращивания доли

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Банковская группа ВТБ приобретает 5% Вайлдберриз банка в рамках стратегического партнерства с объединенной компанией Wildberries-Russ, заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Wildberries-Russ (ООО "РВБ", RWB).

"Группа RWB и ВТБ планируют заключить соглашение о стратегическом партнерстве. (...) В результате соглашения ВТБ приобретает 5% доли в WB Банке с потенциальной возможностью увеличения доли в банке, а WB Банк, входящий в группу RWB, получает доступ к инфраструктуре ВТБ - розничным отделениям, сети банкоматов, а также инвестиционным и другим продуктам, ипотечному кредитованию для своих клиентов", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник РБК со ссылкой на источники сообщило, что стороны договорились об основных условиях стратегического партнерства, детали продолжат обсуждать в течение ближайших месяцев.

