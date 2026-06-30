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Акционеры ВТБ утвердили дивиденды в размере 25% от чистой прибыли за 2025 год

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ВТБ на годовом собрании одобрили выплату дивидендов в размере 25% от чистой прибыли за 2025 год, сказал журналистам по итогам годового собрания глава банка Андрей Костин.

Банк выплатит акционерам по итогам работы в прошлом году 125,5 млрд рублей. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию составит 9,71 рубля. Как говорится в материалах кредитной организации, дата закрытия реестра для получения дивидендов - 20 июля 2026 года.

ВТБ рассчитывает в новом стратегическом цикле вернуться к выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли, заявил во вторник Костин, выступая на годовом собрании акционеров.

"Мы рассчитываем в течение нового стратегического периода 2027-2029 годов прийти к уровню 50% от чистой прибыли, что также будет способствовать росту привлекательности акций ВТБ", - сказал глава банка.

По итогам 2024 года ВТБ выплатил дивиденды в размере 25,58 рубля на одну обыкновенную акцию, что составило 50% чистой прибыли по МСФО за 2024 год (275,8 млрд рублей).

Андрей Костин ВТБ
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