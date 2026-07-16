Акции ВТБ упали на 6%, до нового исторического минимума - 57,8 руб.

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Акции ВТБ в ходе торгов на Московской бирже в четверг упали на 6%, до нового исторического минимума - 57,8 руб., приближаясь к номиналу (50 руб.) в преддверии дивидендной отсечки.

Заметное падение ценных бумаг ВТБ, по мнению аналитиков, связано как с общей слабостью российского фондового рынка из-за целого ряда внешних и внутренних негативных факторов, так и с корпоративными историями, в частности, разочаровывающими для участников рынка стали итоги заседания наблюдательного совета банка, состоявшегося в конце мая. Набсовет ВТБ тогда рекомендовал собранию акционеров направить на дивиденды лишь 25% от чистой прибыли по МСФО за 2025 год, а также утвердить допэмиссию в размере до 6 292 651 866 акций, что соответствует около 49% от общего количества обыкновенных акций ВТБ.

Акционеры банка на годовом общем собрании 30 июня 2026 года приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2025 года в размере 9,71 рубля на одну обыкновенную акцию. Общая сумма дивидендов - 125,5 млрд рублей (25% чистой прибыли банка по МСФО за 2025 год). Дата дивидендной отсечки - 20 июля 2026 года; последний день, чтобы купить акции ВТБ и получить дивиденды - 17 июля.

В свою очередь падение фондового индекса МосБиржи в ходе торгов 16 июля достигало 3,7% - индикатор опускался до 2033,5 пункта, обновив минимум с октября 2022 года. Снижение котировок большинства наиболее ликвидных российских акций в четверг составляет от 2% до 11%.

Эксперты обращают внимание, что российский рынок акций находится во власти продавцов с марта-апреля текущего года, но наиболее активное его падение наблюдается с июня, особенно после состоявшегося 19 июня заседания Банка России, которое не оправдало ожидания рынка по темпам снижения ключевой ставки (она была снижена лишь на 25 базисных пунктов - до 14,25% годовых, в то время как рынок прогнозировал ее снижение на 50 базисных пунктов), а также в целом было выдержано в более жесткой тональности, нежели ожидал рынок.

Таким образом, рынок в последнее время находится под сильным давлением продаж из-за возросших опасений паузы в текущем цикле смягчения денежно-кредитной политики, существующих геополитических и санкционных рисков, а также отсечек дивидендов ряда эмитентов.