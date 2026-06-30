Поиск

Цена Brent стабилизировалась у $73,2 за баррель, WTI дешевеет

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Цена нефти сорта Brent стабилизировалась вечером во вторник, тогда как WTI дешевеет.

К 18:00 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,02 (0,03%) до $73,17 за баррель. Срок биржевого обращения этих контрактов истекает по завершении сессии 30 июня. Котировка более активно торгуемых сентябрьских фьючерсов уменьшилась на $0,04 (0,05%), до $73,87 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,47 (0,66%), до $70,28 за баррель.

Цены на обе марки нефти близки к уровням, на которых находились до начала военного конфликта на Ближнем Востоке, и по итогам последних трех месяцев могут показать самое большое квартальное падение с 2020 года, отмечает Reuters. С начала квартала фьючерсы на Brent и WTI с ближайшей датой поставки подешевели примерно на 38% и 30% соответственно.

Участники рынка оценивают перспективы урегулирования ближневосточного конфликта перед новым раундом переговоров между США и Ираном.

Переговоры делегаций США и Ирана в Дохе могут пройти в среду, но они будут непрямыми, сообщила "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники. По словам собеседников телеканала, темой дискуссий станет Ормузский пролив и обеспечение стабильности в регионе.

Продолжение обсуждений может свидетельствовать о стремлении сторон придерживаться согласованного ранее 60-дневного плана по урегулированию конфликта, чтобы избежать резкого ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, сказал The Wall Street Journal аналитик XM Ахиллеас Георголопулос. "Цены на нефть, похоже, достигли плато после агрессивной распродажи, сохранив небольшую "конфликтную" премию", - добавил он.

Джованни Стауново из UBS также полагает, что премия на риск еще не полностью исключена из нефтяных цен. При этом он обращает внимание на приток предложения на рынке в результате оживления движения через Ормузский пролив.

Эксперты ING считают июньское падение цен на нефть чрезмерным. "По нашим оценкам, объем поставок приблизится к довоенному уровню только к концу третьего квартала, в то время как текущий уровень цен предполагает их нормализацию к концу июля", - написал аналитик ING Уоррен Паттерсон.

Аналитики Morgan Stanley отмечают, что поставки через Ормузский пролив восстанавливаются быстрее, чем ожидалось. В банке понизили прогнозы для цены Brent второй раз за последние две недели и теперь ожидают, что средняя стоимость нефтяного бенчмарка Dated Brent (датированный Brent) в третьем и четвертом кварталах составит $75 за баррель. Таким образом, прогноз на третий квартал понижен на $15 за баррель, на четвертый - на $5 за баррель. По оценкам Morgan Stanley, к концу 2027 года Dated Brent будет стоить $70 за баррель.

Brent Morgan Stanley WTI Иран США Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава Минфина США заявил, что нефть у Ирана сейчас закупает только Китай

 Глава Минфина США заявил, что нефть у Ирана сейчас закупает только Китай

Минпромторг пока не получал жалоб от ритейлеров на дефицит топлива

 Минпромторг пока не получал жалоб от ритейлеров на дефицит топлива

Решетников отметил, что рынок труда в РФ постепенно "остывает"

Трабер уже после ареста вышел из капитала компании, предлагающей бесплатные смартфоны

Костин заявил, что РФ не намерена отдавать контроль или вносить деньги в капитал ВТБ

 Костин заявил, что РФ не намерена отдавать контроль или вносить деньги в капитал ВТБ

Песков подтвердил обсуждение с другими странами возможного импорта нефтепродуктов

 Песков подтвердил обсуждение с другими странами возможного импорта нефтепродуктов

Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2025 г. в размере 37,64 руб. на акцию

 Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2025 г. в размере 37,64 руб. на акцию

Греф назвал российский фондовый рынок сильно недооцененным

Греф заявил о переохлаждении экономики РФ и призвал снизить ключевую ставку

Brent подешевела до $72,26 за баррель

 Brent подешевела до $72,26 за баррель
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10208 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2889 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 442 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов