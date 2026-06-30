Цена Brent стабилизировалась у $73,2 за баррель, WTI дешевеет

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Цена нефти сорта Brent стабилизировалась вечером во вторник, тогда как WTI дешевеет.

К 18:00 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,02 (0,03%) до $73,17 за баррель. Срок биржевого обращения этих контрактов истекает по завершении сессии 30 июня. Котировка более активно торгуемых сентябрьских фьючерсов уменьшилась на $0,04 (0,05%), до $73,87 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,47 (0,66%), до $70,28 за баррель.

Цены на обе марки нефти близки к уровням, на которых находились до начала военного конфликта на Ближнем Востоке, и по итогам последних трех месяцев могут показать самое большое квартальное падение с 2020 года, отмечает Reuters. С начала квартала фьючерсы на Brent и WTI с ближайшей датой поставки подешевели примерно на 38% и 30% соответственно.

Участники рынка оценивают перспективы урегулирования ближневосточного конфликта перед новым раундом переговоров между США и Ираном.

Переговоры делегаций США и Ирана в Дохе могут пройти в среду, но они будут непрямыми, сообщила "Аль-Арабийя" со ссылкой на источники. По словам собеседников телеканала, темой дискуссий станет Ормузский пролив и обеспечение стабильности в регионе.

Продолжение обсуждений может свидетельствовать о стремлении сторон придерживаться согласованного ранее 60-дневного плана по урегулированию конфликта, чтобы избежать резкого ухудшения ситуации на Ближнем Востоке, сказал The Wall Street Journal аналитик XM Ахиллеас Георголопулос. "Цены на нефть, похоже, достигли плато после агрессивной распродажи, сохранив небольшую "конфликтную" премию", - добавил он.

Джованни Стауново из UBS также полагает, что премия на риск еще не полностью исключена из нефтяных цен. При этом он обращает внимание на приток предложения на рынке в результате оживления движения через Ормузский пролив.

Эксперты ING считают июньское падение цен на нефть чрезмерным. "По нашим оценкам, объем поставок приблизится к довоенному уровню только к концу третьего квартала, в то время как текущий уровень цен предполагает их нормализацию к концу июля", - написал аналитик ING Уоррен Паттерсон.

Аналитики Morgan Stanley отмечают, что поставки через Ормузский пролив восстанавливаются быстрее, чем ожидалось. В банке понизили прогнозы для цены Brent второй раз за последние две недели и теперь ожидают, что средняя стоимость нефтяного бенчмарка Dated Brent (датированный Brent) в третьем и четвертом кварталах составит $75 за баррель. Таким образом, прогноз на третий квартал понижен на $15 за баррель, на четвертый - на $5 за баррель. По оценкам Morgan Stanley, к концу 2027 года Dated Brent будет стоить $70 за баррель.