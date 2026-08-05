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Чистая прибыль "Мосэнерго" по МСФО в I полугодии снизилась на 18,7%

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО в I полугодии 2026 года снизилась на 18,7% в годовом измерении, до 11,82 млрд рублей, говорится в отчете компании.

EBITDA сократилась на 5%, до 21,52 млрд рублей.

Выручка составила 179,52 млрд рублей (+25,1%).

Динамика выручки в отчетном периоде обусловлена ростом отпуска тепловой энергии и цен на электроэнергию, объяснила компания.

Операционные расходы составили 165,16 млрд рублей (+27,2%).

Операционная прибыль выросла на 1,5%, до 12,92 млрд рублей.

Капзатраты составили 5,99 млрд рублей против 6,35 млрд рублей годом ранее.

ПАО "Мосэнерго" - крупнейшая территориальная генерирующая компания России. Установленная электрическая мощность ее 13 электростанций составляет 12,3 тысячи МВт, тепловая мощность - 43,3 тысячи Гкал.

Основным акционером "Мосэнерго" с долей 53,85% является ООО "Газпром энергохолдинг". Еще 26,45% акций принадлежат Департаменту городского имущества Москвы.

Газпром энергохолдинг Мосэнерго Москва
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