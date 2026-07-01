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Brent торгуется у $72,3 за баррель

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть перешли к умеренному снижению днем в среду, в центре внимания рынка остаются переговоры между США и Ираном.

К 14:59 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,65 (0,89%) до $72,3 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,35 (0,5%), до $69,15 за баррель.

За минувший квартал Brent подешевела примерно на $45 за баррель - максимально с кризисного 2008 года. WTI потеряла в цене порядка $31 за баррель, показав худшую динамику с пандемийного 2020 года.

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом аль-Тани подтвердили, что США намерены продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения, сообщили в МИД Катара.

В ведомстве уточнили, что переговоров на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируется. Позже телеканал "Аль-Арабийя" информировал, что консультации американской и иранской делегаций в катарской столице могут пройти в среду, но они будут непрямыми.

"Улучшение перспектив заключения долгосрочного соглашения между США и Ираном продолжает снижать опасения по поводу поставок", - отметили аналитики MUFG, добавив, что сохранение разногласий по ключевым вопросам, включая ядерную программу Ирана, может усложнить процесс дипломатического урегулирования.

"Инвесторы уверены, что любые проблемы, препятствующие переговорам, будут решены в ближайшее время", - написал аналитик PVM Associates Тамаш Варга.

По данным Американского института нефти, резервы нефти в США Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 6,07 млн баррелей, при прогнозе об их сокращении на на 4,1 млн баррелей, по данным Trading Economics. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в среду.

API Brent WTI Иран США Минэнерго
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