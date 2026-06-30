Сбербанк надеется нарастить прибыль относительно 2025 г. и сохранить тренд по дивидендам

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк в 2026 году по-прежнему надеется увеличить чистую прибыль по сравнению с 2025 годом, по итогам текущего года сохранить тренд по выплате дивидендов в размере 50% прибыли, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов.

"Мы надеемся, в следующем году нам удастся тренд (по распределению 50% прибыли на дивиденды - ИФ) сохранить", - сообщил Скворцов в эфире РБК-ТВ.

Он отметил, что во II полугодии будет сложно сохранить темп роста прибыли I полугодия.

"Второе полугодие пока видится всё-таки более сложным, чем первое. Я думаю, что удержать такой же высокий темп роста будет нам довольно трудно, скорее всего, он будет несколько замедляться, но мы, конечно, рассчитываем, что прибыль в этом году будет больше, чем в 2025 году", - сказал Скворцов.

Сбербанк в 2025 году увеличил чистую прибыль по РСБУ без учета СПОД на 8,4% - до 1,694 трлн рублей, с учетом СПОД - на 8,2% - до 1,683 трлн рублей. Чистая прибыль группы по МСФО в 2025 году выросла на 7,9% - до 1,706 трлн рублей.

Сбербанк в I квартале 2026 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 16,5% - до 507,9 млрд рублей. Результаты за I полугодие по МСФО банк опубликует 29 июля.

Чистая прибыль банка по РСБУ в январе-мае 2026 года выросла на 21,1% - до 827,2 млрд рублей. Результаты по РСБУ за I полугодие кредитная организация раскроет 9 июля.

Акционеры Сбербанка во вторник на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды за 2025 год в размере 37,64 рубля на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов может быть направлено 850,2 млрд рублей.

Стратегия Сбербанка предусматривает направление на выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли по МСФО за год при уровне достаточности общего капитала Н20.0 не ниже 13,3%.

Основным акционером Сбербанка с долей в капитале в 50% плюс 1 акция (52,32% голосов) является правительство РФ.