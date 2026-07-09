Сбер в I полугодии увеличил чистую прибыль по РСБУ на 20%, до 995,3 млрд руб.

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Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк в первом полугодии 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 20,4% в годовом выражении, до 995,3 млрд рублей, показав рентабельность капитала на уровне 23%, говорится в пресс-релизе банка.

В июне банк заработал 168,1 млрд рублей чистой прибыли (+17,0% г/г), рентабельность капитала составила 22,4%.

Чистые процентные доходы Сбера за шесть месяцев выросли на 25,3% год к году, до 1,8 трлн рублей, на фоне увеличения объема работающих активов. В июне показатель составил 321,3 млрд рублей (+27,4% г/г).

Чистые комиссионные доходы за первое полугодие увеличились на 1,7% в годовом выражении и составили 354,6 млрд рублей. В июне показатель составил 68,4 млрд рублей (+14,7% г/г), в том числе за счет доходов по документарным операциям юридических лиц и единовременного признания в составе комиссий дохода от конверсионных операций по трансграничным переводам, которые ранее отражались в составе торговых доходов. Без учета изменения методологии рост чистых комиссионных доходов за июнь составил 7,1% г/г и 1,2% г/г за 6 месяцев.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, составили 361,9 млрд рублей за шесть месяцев и 103,2 млрд рублей за июнь. На динамику данного показателя в июне существенное влияние оказало ослабление курса рубля.

Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов за шесть месяцев составила 1,5%, сохранившись на уровне аналогичного периода прошлого года. В июне этот показатель составил также 1,5% (2,3% годом ранее).

Операционные расходы за июнь выросли на 16,8% в годовом выражении и составили 107,2 млрд рублей. В целом за полугодие расходы увеличились на 15%, до 588,6 млрд рублей. Отношение расходов к доходам за шесть месяцев улучшилось и составило 25,7%.