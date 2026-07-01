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Brent подорожала до $73,23 за баррель

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Нефть умеренно дорожает утром в среду, инвесторы следят за переговорами в Дохе и оценивают другие новости.

Цена сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 по московскому времени составляет $73,23 за баррель, что на $0,28 (0,38%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник они подешевели на $0,96 (1,3%), до $72,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись в цене к этому времени на $0,26 (0,37%), до $69,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $1,25 (1,77%), до $69,50 за баррель.

За весь второй квартал Brent подешевела примерно на $45 за баррель - максимально с кризисного 2008 года. WTI потеряла в цене порядка $31 за баррель, показав худшую динамику с пандемийного 2020 года.

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во вторник на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом аль-Тани подтвердили, что США намерены продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения, сообщили в МИД Катара.

Отмечается, что в ходе встречи Уиткофф и Кушнер обсудили с аль-Тани ход американо-иранских переговоров, "усилия, направленные на укрепление безопасности и стабильности в регионе посредством диалога и дипломатии", а также прекращение огня в Ливане.

Уиткофф и Кушнер прибыли в Катар во вторник. В МИД этой стране уточнили, что переговоров на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируется. Позже телеканал "Аль-Арабийя" информировал, что переговоры американской и иранской делегаций в катарской столице могут пройти в среду, но они будут непрямыми.

Между тем квоты по добыче нефти семи стран ОПЕК+ с июля вырастут на 188 тыс. баррелей в сутки (б/с), общая квота альянса на июль составит 35,83 млн б/с без учета компенсаций со стороны нарушителей сделки. По итогам последнего заседания в начале июня министры этих стран решили также, что период компенсаций ранее недосокращенной добычи будет продлен до конца 2026 года.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают опубликованные во вторник данные Американского института нефти (API), согласно которым резервы нефти в Штатах за прошлую неделю сократились примерно на 6,07 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали их снижения на 4,1 млн баррелей, отмечает Trading Economics. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные по запасам нефти в США будут обнародованы в 17:30 по Москве в среду.

Brent WTI Иран США
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