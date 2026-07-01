Уиткофф и Кушнер на встрече в Дохе подтвердили приверженность США переговорам с Ираном

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Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во вторник на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани подтвердили, что США намерены продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения, сообщили в МИД Катара.

"Два американских посланника выразили признательность Соединенных Штатов за роль Государства Катар в партнерстве с Исламской Республикой Пакистан в содействии ведению переговоров (Вашингтона и Тегерана - ИФ), подчеркнув приверженность Соединенных Штатов продолжению переговорного процесса и поддержке дипломатических усилий, нацеленных на достижение всеобъемлющего соглашения", - говорится в заявлении катарского МИД, опубликованном в соцсети X.

Отмечается, что в ходе встречи Уиткофф и Кушнер обсудили с Аль Тани ход американо-иранских переговоров, "усилия, направленные на укрепление безопасности и стабильности в регионе посредством диалога и дипломатии", а также прекращение огня в Ливане.

Аль Тани, согласно публикации, подчеркнул, что Катар будет продолжать посреднические усилия и поддержку всех направлений переговоров в рамках меморандума о взаимопонимании Вашингтона и Тегерана для достижения "всеобъемлющего устойчивого решения, которое укрепит безопасность в регионе, защитит интересы народов и будет способствовать международному миру и безопасности".

Как сообщалось, Уиткофф и Кушнер прибыли во вторник в Катар. В МИД Катара позже уточнили, что переговоров на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируется.

Позже телеканал "Аль-Арабийя" информировал, что переговоры делегаций США и Ирана в Дохе могут пройти в среду, но они будут непрямыми.