Brent подешевела до $71,48 за баррель

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются, трейдеры оценивают ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном, а также данные о запасах энергоресурсов в США.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что доволен ходом переговоров по иранской тематике в Катаре. Спецпредставитель президента Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер 30 июня на встрече в Дохе с премьер-министром и министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом аль-Тани подтвердили, что Вашингтон намерен продолжать переговоры с Ираном для достижения всеобъемлющего соглашения, сообщили в МИД Катара. В ведомстве уточнили при этом, что переговоров на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируется.

К 17:55 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,47 (2,02%) до $71,48 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,04 (1,5%), до $68,46 за баррель.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 3,78 млн баррелей, тогда как опрошенные Trading Economics эксперты прогнозировали их падение на 5,1 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на бирже NYMEX нефть, увеличились на 709 тысяч баррелей.

Товарные запасы бензина уменьшились на 2,33 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 2,48 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение резервов бензина - на 950 тысяч баррелей, дистиллятов - на 700 тысяч баррелей.