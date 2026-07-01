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Прокачка газа по европейской нитке "Турецкого потока" в июне снизилась на 4%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Прокачка газа по европейской нитке газопровода "Турецкий поток", по которой российский газ через территорию Турции поступает на юг Европы, в июне 2026 года составила 1,085 млрд куб. м, что на 4% меньше, чем годом ранее, по данным европейских газотранспортных операторов.

Мощности магистрали в отчетном месяце (в дни полноценной работы) были использованы в среднем на 81% после 84% в мае. В начале месяца поставки ограничивались и полностью прекращались для проведения плановых работ (как и в те же дни предыдущих лет).

С начала года поставки растут на 5% - до 8,74 млрд куб. м.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию, проходящий через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд куб. м газа в год. Предназначен для поставок газа "Газпрома" в Турцию и страны Южной и Восточной Европы транзитом через турецкую территорию. Магистраль состоит из двух ниток, каждая из которых по проекту способна прокачивать до 15,75 млрд куб. м газа в год.

В 2025 году по этой системе в Европу было направлено 18,06 млрд куб. м газа. Поставки увеличились на 8% за счет достижения новых договоренностей с покупателями, а также проведения мероприятий по оптимизации поставок на суточной основе, сообщал "Газпром".

Газпром Турецкий поток Черное море Турция Европа
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